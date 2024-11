Lapresse.it - Tennis: Bjk cup, Paolini cade con Swiatek, Italia-Polonia 1-1

Roma, 18 nov. (LaPresse) – Jasmineperde in tre set contro la polacca Iga(numero due al mondo della classifica Wta) nel secondo singolare delle semifinali della Bjk cup, in corso a Malaga.parte bene e vince il primo set per 6-3 ma cede nel secondo e nel terzo (entrambi terminati 6-4 in favore della polacca). Decisivo per la semifinale sarà il doppio che vedrà Errani eaffrontare Frech e Kawa.