Tendenze autunno 2024 | la stagione selvaggia

Le stampe animalier, dopo aver dominato le ultime stagioni, sono tornate ancora una volta protagoniste nei guardaroba autunnali. Dai cappotti alle minigonne, l'animalier non è mai stato così cool, e se prima veniva associate a un atteggiamento appariscente e talvolta spropositato, oggi non è più così.Sempre più utilizzate per gli outfit di tutti i giorni, queste particolari stampe hanno imparato ad adattarsi perfettamente a qualunque look diventando una costante, quasi un must-have nei guardaroba di molti. I capi proposti dalle passerelle sono sempre più diversi e numerosi, dai cappotti, talvolta abbinati a degli outfit total black, alle gonne, che sposano camicie o dolcevita, e persino i collant, che donano un tocco speciale e originale. Se invece l’obiettivo è lasciare il segno, un total look è la scelta giusta, ed è anche tra le proposte più in voga delle maison.