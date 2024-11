Ilrestodelcarlino.it - Tamberi diventa dottore: laurea honoris causa all'università di Urbino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 18 novembre 2024 – Campione olimpico, campione del mondo, campione europeo, campione italiano e a breve anche. L’diconferirà lamagistralein Scienze dello sport a Gianmarco, leggenda vivente del salto in alto, nato a Civitanova Marche ma cresciuto a Offagna (Ancona), che riceverà il riconoscimento mercoledì 27 novembre alle 11, dalle mani del rettore Giorgio Calcagnini. La cerimonia si terrà nell’aula magna di Palazzo Battiferri (via Saffi 42). A seguire, il già campione olimpico pronuncerà una lectio magistralis dal titolo ‘La forza delle scelte’. Per partecipare è necessario prenotarsi, a questo link. L’evento sarà anche trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’ateneo. A 32 anni,ha già vinto nel salto in alto tutti i titoli che avrebbe potuto conquistare, sia all’aperto sia indoor, ed è uno dei migliori atleti marchigiani di sempre, insieme ad altri fuoriclasse assoluti come la schermitrice Valentina Vezzali e il motociclista Valentino Rossi.