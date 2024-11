Tg24.sky.it - Su Sky TG24 arriva il dibattito approfondito con "Materia grigia"

Skypresenta un'importante novità nel suo palinsesto: è in arrivo "", il nuovo programma di confronto mensile condotto da Fabio Vitale, con la cura editoriale di Roberto Palladino, in redazione Beatrice Barbato. In onda ogni mese, a partire da stasera alle 20.40, "" si propone come uno spazio disui principali temi d’attualità, secondo il format di successo del Confronto politico di Sky. Il programma prevede un faccia a faccia tra due ospiti autorevoli che, di puntata in puntata, risponderanno alle domande di Fabio Vitale sui grandi temi d’attualità. Seguendo le regole tipiche del confronto, ilsarà scandito da tempi di parola rigorosi, con spazio per replica e controreplica. Ogni ospite avrà l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista su domande uguali per tutti, creando così un confronto equilibrato e trasparente.