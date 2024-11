Foggiatoday.it - Strage di Torremaggiore, lo psichiatra del carcere: “Malaj non mostra patologie psichiatriche”

Leggi su Foggiatoday.it

Taulantnon mostrerebbe sintomi legati ain atto, ma solo un "disturbo dell’adattamento in" e "problemi di insonnia" non gravi.E’ quanto dichiarato, in aula, dal dirigente sanitario responsabile della psichiatria penitenziaria presso ildi Foggia.