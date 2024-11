Ilrestodelcarlino.it - Stella di bronzo al merito alla Calcio Balilla di Brescello

Un prestigioso riconoscimento per 24 anni di passione e impegno a favore dell’inclusione sociale. LaSport diha ricevuto ladialSportivo per l’anno 2023. La cerimonia si è tenuta nei giorni scorsi in Regione: a consegnare il premio è stata la presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico, Melissa Milani. Un motivo di grande orgoglio per la società, da sempre dedita a promuovere l’attività sportiva paralimpica in tutta Italia, diffondendo e valorizzando la disciplina delcome strumento di inclusione. Da 24 anni, laSport organizza eventi, attività agonistiche e corsi di formazione indirizzati a persone diversamente abili. "Per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione", ha detto il presidente della società Angelo Magnani.