Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 18 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’18, la settimana comincia con una giornata disicuramente più soft rispetto alla scorpacciata dell’ultimo weekend. Ilodierno presenta comunque degli appuntamenti molto interessanti per i colori azzurri e non solo, a partire dalla terza giornata dei Campionati Europei di curling a Lohja (in Finlandia).Doppio impegno per entrambe le Nazionali italiane, che devono continuare a macinare vittorie nel round robin con l’obiettivo di occupare le prime posizioni della classifica generale e qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. Il team maschile, guidato dallo skip Joel Retornaz, affrontal’Austria e l’Olanda dopo aver ottenuto due successi nelle prime tre gare.Guarda la Serie A di basket su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseAncora imbattuta invece la formazione femminile della skip Stefania Constantini, che dovrà però superarsi per restare in vetta alla graduatoria dopo lo scontro diretto mattutino contro la Svizzera.