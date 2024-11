Spider-Man 4 | rivelato il titolo provvisorio e sta generando alcune importanti speculazioni su Gwen Stacy

Leggi su Cinefilos.it

-Man 4:ile stasuNonostante le voci secondo cui la data di inizio delle riprese di-Man 4 potrebbe essere ritardata (abbiamo sentito che Jeff Sneider è, ancora una volta, fuori strada su questo punto), il film ha ora un.The Cosmic Circus ha appreso che la coproduzione Marvel Studios/Sony Pictures sarà girata con il nome di “Blue Oasis” e la Blaze Film, Inc. sarà la sua casa di produzione. Che significato ha, se ne ha, questo?Beh,-Man: No Way Home è stato intitolato “Serenity Now”, quindi non daremmo troppo peso alle teorie che circolano.Tuttavia, il sito ha giustamente sottolineato che il colore dell’Oasi Blu ha una notevole somiglianza con le immagini utilizzate nella serie a fumetti-Man: Blue di Jeph Loeb e Tim Sale, acclamata dalla critica.