Spazzino di quartiere più turni

Bologna, 18 novembre 2024 – Scatta oggi a San Lazzaro il potenziamento del servizio dello ‘di’. L’Amministrazione comunale, infatti, ha deciso di implementare con ulteriori treferiali (in aggiunta ai precedenti sei) il servizio di pulizia di alcune zone della città, in particolare quelle che riguardano le piazze del centro cittadino e le strade limitrofe. Si tratta di un intervento, curato da Hera, che ha come obiettivo quello di aumentare ulteriormente l’attenzione al territorio, risolvere rapidamente eventuali criticità legate a piccoli abbandoni o pulizie urgenti, che era partito nell’estate del 2023 e che è stato molto apprezzato dai cittadini. Il potenziamento del servizio, che si andrà così ad attestare su noveferiali (dal lunedì al sabato) della durata 6 ore e 20 minuti, permetterà di avere più attenzione per la risoluzione di alcune criticità che attualmente si concentrano nell’area del centro cittadino, in particolare nei pressi di piazza Bracci, piazza Osca Maserati, il molo di parco 2 Agosto, piazza Biagi e lo stradello pedonale di collegamento da via Gramsci a via Emilia.