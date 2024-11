Anteprima24.it - SP161 Circumlacuale, il PD Alto Tammaro: “Un’infrastruttura abbandonata tra degrado e potenzialità”

Tempo di lettura: 3 minuti“La Strada Provinciale 161, nota come, ècruciale per il territorio dell’, pensata per rispondere alle necessità emerse con la creazione dell’invaso artificiale di Campolattaro. La realizzazione del lago artificiale aveva interrotto diverse strade comunali e interpoderali, isolando terreni agricoli e complicando i collegamenti tra Campolattaro e Morcone. Progettata per collegare questi comuni e garantire accesso ai fondi agricoli, lacosteggia il bacino artificiale, fungendo da collegamento strategico tra il basso e l’e connettendo arterie provinciali fondamentali”. Così il PDin una nota a firma di Alessandro De Blasis ed Antonietta Fortunato.“Oltre a migliorare la viabilità locale – scrivono – e facilitare gli spostamenti, la costruzione di quest’arteria era destinata a valorizzare il turismo e l’agriturismo intorno al lago di Campolattaro, essendo di fatto l’unica strada che costeggia l’invaso, ma nonostante il suo potenziale e la delibera di provincializzazione approvata il 24 luglio 2006, la strada non è mai stata aperta al traffico a causa di movimenti franosi e dissesti del fondo stradale.