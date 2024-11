Fanpage.it - Solo 90 secondi per rubare un’auto: in un video i tre ladri portano via la vettura di un ristoratore a Foggia

Leggi su Fanpage.it

In 90, tre malviventi sono riusciti a portare via ladi un notodi Trinitapoli (). Il furto è stato però ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un'attività commerciale situata poco lontano dall'All you can eat della vittima.