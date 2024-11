Lanazione.it - Solidarietà in nome di Leo. Torna il ’Capodanno Matto’

Leggi su Lanazione.it

PERUGIA – Non può esserci Novembre senza ilpuntuale l’appuntamento con la serata conviviale promossa dalla Fondazione Avanti Tutta in ricordo di Leonardo Cenci e con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sulla condizione delle persone con malattia oncologica. Sarà ancora il ristorante da Faliero (venerdì 22 Novembre) ad ospitare l’atteso evento, che proprio il compianto Leo ideò insieme a degli amici in giovane età, per poi riproporlo con forza nel periodo della malattia, quando non era poi così scontato arrivare a Capodanno. “E’ stata una grande intuizione di mio fratello – dichiara Federico Cenci, Presidente della Fondazione Avanti Tutta – che noi stiamo conservando e provando nel tempo a valorizzare. Nell’ottica di diffondere sani stili di vita, crediamo che passare una serata all’insegna della convivialità faccia bene allo spirito e allieta le nostre vite.