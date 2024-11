Napolipiu.com - SKY – Lukaku ci sarà in Napoli-Roma: superato il problema al ginocchio

L’attaccante belgaregolarmente in campo dal primo minuto domenica al Maradona, nonostante le preoccupazioni post Nazionale.Antonio Conte potrà contare su Romeluper la sfida contro la. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante delha completamente smaltito l’infiammazione al ginoccho che aveva destato preoccupazione durante gli impegni con la nazionale belga.Ilfisico, emerso dopo la sfida contro l’Italia, sembrava inizialmente più serio, come evidenziato dalle parole del CT tedesco: “Ha voluto a tutti i costi giocare contro l’Italia. Poi ha dovuto fare un’infiltrazione e non potrà nemmeno allenarsi”.Tuttavia, Sky Sport rassicura: “Il problemino al, acuito dal terreno non proprio soffice dello stadio Re Baldovino, è di facile gestione” e “non rappresenta uninsormontabile”.