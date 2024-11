Terzotemponapoli.com - Situazione rinnovo contratto ad Anguissa ed a Marin

Leggi su Terzotemponapoli.com

Dalla Spagna, AS: “Il Napoli blinda con ilRafa! Crede in lui, presto avrà le sue chance”Nei giorni scorsi era stato accostato al Madrid, che cerca un difensore, ma Rafa, scuola Real, acquistato proprio dai Blancos in estate con gli spagnoli che vantano diritto di recompra, resterà al Napoli, il quale prestò procederà aldel suo. Lo scrive Mirko Calemme su As.Il quotidiano spagnolo spiega che il club azzurro ha piena fiducia nel giocatore (e per tali motivi pensa al)Difatti lo spagnolo non ha avuto ancora spazio in campionato (0 minuti) solo perché Conte ha lavorato tanto sulla difesa tornata subito solida e oggi è difficile togliere spazio a Rrahmani o Buongiorno. Ma la stagione è lunga e Rafa, anni 22, avrà presto le sue occasioni.