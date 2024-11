Feedpress.me - Si sposa due volte ma non divorzia: 46enne finisce a processo per bigamia

Leggi su Feedpress.me

Si separa dalla seconda moglie ma non dalla prima: la donna scopre, consultando i documenti del procedimento per il divorzio, che il marito, 7 anni prima, si erato con un’altra italiana a Philadelphia, negli Stati Uniti, e il matrimonio era sempre rimasto in vigore. La donna, quindi, lo denuncia e ilper. Un’agrigentina 52enne, alcuni anni dopo avereto.