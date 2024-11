Lanazione.it - Serena Rossi si racconta su Vanity Fair

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova martedì l’appuntamento conche i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,80 euro. Nel nuovo numero riflettori su: "Tutti noi artisti che veniamo dai quartieri difficili di Napoli dovremmo esporci: anche noi veniamo da questi contesti, ma abbiamo fatto altre scelte che hanno funzionato. Sarebbe bellissimo organizzare un concerto in piazza per portare il messaggio che già esiste una Napoli diversa" dice la protagonista del nuovo film di Cristina Comencini, tratto dal romanzo di Viola Ardone, "Il treno dei bambini", in uscita il 4 dicembre su Netflix e ambientato tra Napoli e Modena nel secondo Dopoguerra.