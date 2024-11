Repubblica.it - Sedicenne in moto non si ferma allo stop e investe un carabiniere: il militare in prognosi riservata

L’episodio a Taviano, in provincia di Lecce. Il 46enne ferito in condizioni serie ma non in pericolo di vita, ferito anche il minorenne che è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali