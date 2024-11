Fanpage.it - Se arriva questo messaggio su WhatsApp il vostro conto corrente è in pericolo: cosa fare

Il primo investimento richiesto di solito è basso, una volta condivisi i propri dati e investiti i primi soldi i truffatori tornano per chiederne altri. Il denaro non è davvero investito, finisce spesso in capitali esteri. Recuperare i soldi poi è quasi impossibile.