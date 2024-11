Ilpiacenza.it - "Scrittrici in Castello": quattro appuntamenti al Castello di San Giorgio

Leggi su Ilpiacenza.it

Prende il via Sabato 30 novembre alle ore 17 aldi SanPiacentino la rassegna, tutta al femminile, "in": una serie di incontri pensati per tracciare e intrecciare, attraverso sguardi e voci di donne differenti, percorsi di riflessione sul potere della.