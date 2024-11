Secoloditalia.it - Scontro tra volanti della polizia a Roma: morto sul colpo un agente di 30 anni, due colleghi in ospedale

Paurosofradi Stato questa mattina a. L’incidente si è verificato in via dei Monfortani, zona Torrevecchia, fra una pattuglia che si stava recando in altro luogo per una rissa e un’altra del distretto Primavalle che stava portando in questura un fermato. Nell’incidente èsulundi 30, mentre sono 3 iferiti, oltre al fermato. Sul posto gli agentilocale diCapitale e i Carabinieri. La dinamica è in fase di accertamento. La vittima, che lavorava al distretto Primavalle, era a bordo di una delle pattuglie. Feriti anche i due conducenti: un uomo portato all’Santo Spirito e una donna al San Camillo. Mentre è stato portato al San Filippo Neri l’altro passeggero, presumibilmente il fermato. Sul posto, per i rilievi, gli agentiLocale del gruppo Monte Mario.