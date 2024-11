Ilfattoquotidiano.it - Scontro tra due auto della polizia a Roma: muore un agente, altri due rimangono feriti

violentissimo nella notte tra due volantiin zona Monte Mario, quartiere di. Un poliziotto di 32 anni è deceduto, mentre due suoi colleghi sono rimasti. Secondo le prime informazioni raccolte, pare si tratti dei due conducenti delle vetture: una donna che è stata portata all’ospedale San Camillo e un uomo che invece è stato trasferito al Santo Spirito. Il fatto ha avuto luogo in via dei Monfortani intorno alle 5. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto, lalocale si è messa all’opera per i rilievi e per gestire la viabilità in zona. Le strade limitrofe al luogo dell’incidente sono state chiuse. L'articolotra dueundueproviene da Il Fatto Quotidiano.