Zon.it - Scontro politico sulla chiusura della Biblioteca provinciale di Salerno

Leggi su Zon.it

Losulle responsabilitàdisi intensifica. Il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare per fare lucevicenda.A questa iniziativa ha risposto Francesco Morra, delegato alla cultura per la Provincia, come riportato dal quotidiano “Il Mattino”: «Ben venga se il senatore Antonio Iannone presenta un’interrogazione parlamentaredi via Laspro. Fino a prova contraria, al Governo ci sono loro e potrebbero finalmente darci una mano concreta per risolvere il problema dei beni culturali.Da quando le Province sono state ridotte a enti di secondo livello, come è noto, la cultura non è considerata una funzione fondamentale, a differenzaviabilità e dell’edilizia scolastica.