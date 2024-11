Sci alpino | sette azzurre nel secondo slalom di Coppa del Mondo a Gurgl

Leggi su Sportface.it

Il direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi ha confermato il blocco diatlete che avevano partecipato allodi Levi per ilappuntamento didelfra i pali stretti in programma a, in Austria, sabato 23 novembre. Si tratta di Martina Peterlini (la migliore dellein Finlandia con il 17esimo posto sulla Black Levi), Marta Rossetti, Beatrice Sola, Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e Giorgia Collomb. Prosegue nel frattempo a Copper, negli Stati Uniti, il raduno delle polivalenti che preparano i prossimi appuntamenti con i due giganti di Killington (sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre), Mont Tremblant (doppio gigante sabato 7 e domenica 8 dicembre) e Beaver Creek (discesa e supergigante sabato 14 e domenica 15 dicembre). Nel Nordamerica sono presenti Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi e Nicol Delago, che verranno raggiunte il 26 novembre da Laura Pirovano, Teresa Runggaldier, Nadia Delago, Elena Curtoni, Sara Thaler e Vicky Bernardi, stessa data in cui partiranno le gigantiste verso il Vermont.