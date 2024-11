Sbircialanotizia.it - Saviano e le minacce di Bidognetti: “Ancora un rinvio dopo 16 anni, penso di ritirare la querela”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Lo scrittore amareggiato: "L’Italia è e rimane un Paese a vocazione mafiosa, in tutti i suoi comportamenti" "Sto pensando di rimettere lanei confronti di, mi sembra a volte di stare in una messa in scena’’. Lo ha detto Robertoin tribunale a Roma per l’udienza del processo di appello per le .