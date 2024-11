Quotidiano.net - Sanlorenzo presenta il primo superyacht bi-fuel

hato nella sua sede di La Spezia il progetto Life Mystic (Methanol for Yachting Sustainable energy Transition applied to Internal Combustion engines), realizzato in collaborazione con Nanni Industries e Ranieri Tonissi, per la realizzazione delbi-a metanolo verde che vedrà la luce entro il 2027. Coordinato da, che costruisce yacht dal 1958, il progetto ha preso ufficialmente il via ilgiugno, avrà una durata di 54 mesi e prevede un investimento complessivo di oltre 4,8 milioni di euro, di cui il 60% sarà coperto da fondi europei ottenuti nell’ambito della linea di finanziamenti ’Circular Economy and Quality of Life’ del programma Life. Lo scopo del progetto Life Mystic è quello di testare motori e generatori peralimentati con una combinazione di diesel e metanolo e ci si attendono importanti risultati in termini di riduzione dell’impatto ambientale: riduzione di emissioni di gas serra, riduzione nel consumo di energia primaria fossile, e riduzione di contaminazione della qualità dell’aria.