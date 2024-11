Fanpage.it - Salta evento del BookCity perché non può entrare con la carrozzina, Valentina Tomirotti: “Non perdono più Milano”

Leggi su Fanpage.it

L'attivista e giornalistaracconta a Fanpage.it cos'è accaduto il 16 novembre alla presentazione del libro di Fabrizio Acanfora: "Il problema non è che io non ho potuto partecipare a un, ma il fatto che una manifestazione comemetta a calendario luoghi non accessibili a tutti".