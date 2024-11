Tg24.sky.it - Salento, 17enne morta a Patù: aveva febbre legata a tonsillite

Leggi su Tg24.sky.it

È stata trovata senza vita questa mattina dai familiari, entrati in camera sua per svegliarla e vedere come stava. Una ragazza di 17 anni di, piccolo comune del sud, era a letto con lada venerdì scorso, probabilmente causata da una. Resisi conto della situazione, i genitori hanno chiamato immediatamente i soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimarla ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Secondo le prime informazioni la ragazza non soffriva di patologie pregresse. Una risposta sulle cause del decesso arriverà dall’autopsia, disposta dal magistrato di turno.