Sondriotoday.it - Rugby serie B: a Bergamo un'altra trasferta sfortunata per il Sondrio Rf Com

Leggi su Sondriotoday.it

nel campionato diB per ilRf Com, sconfitto per 47-15 ieri sul campo del.Le condizioni per il match erano perfette: lapiù breve della stagione, temperatura piacevole (11-12 gradi), campo in erba naturale asciutto e una.