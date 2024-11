Cesenatoday.it - Rugby, il Romagna torna alla vittoria: 53-12 sulla Primavera

Leggi su Cesenatoday.it

Il campionato delriparte con unapiena per 53-12: sul campo di casa i galletti si rendono protagonisti di una prova di spessore, in cui concedono poco agli avversari, in una partita condita da 7 mete. Con i 5 punti conquistati oggi ilsale a 12.