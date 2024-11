Genovatoday.it - Rugby: è morto Franco Gargiulo, fu tra le stelle del Cus Genova e della Nazionale

Ilitaliano piange la scomparsa dia 83 anni, ex seconda linea che esordì innel 1967 ed ex giocatore del Cus. Qui aveva seguito il suo capitano in, Marco Bollesan, nel suo ultimo campionato nella massima divisione.Nato il 4 ottobre 1941.