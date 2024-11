Lapresse.it - Roma, schianto tra volanti: chi era la vittima Amar Kudin

Si chiamavail poliziotto di 32 anni morto questa mattina nell’incidente tra due auto della Polizia a. Trevigiano,prestava servizio al Commissariato Primavalle.Aveva trascorsi da rugbista nelle Fiamme Oro e, in precedenza, al Benetton Rugby di Treviso. L’incidente tra le duedella Polizia di Stato è avvenuto intorno intorno alle 5 in via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con viale dei Monfortani. Una delle due auto si è ribaltata.Oltre al decesso di, il bilancio dell’incidente conta tre persone ferite: i due conducenti delle, una donna trasportata all’ospedale San Camillo e un uomo all’ospedale Santo Spirito, e un passeggero trasportato al San Filippo Neri.