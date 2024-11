Tg24.sky.it - Roma, protesta di Greenpeace: scaricati fango e mobili delle alluvioni davanti a Eni

distrutti dallealla sede dell’Eni: Greepeace ha lanciato così il messaggio “Chi rompe paga” contro la crisi climatica, rivolgendosi direttamente alla multinazionale dell'energia, che secondo gli ambientalisti è tra gli attori responsabili dei disastri. L’azione dell’organizzazione ambientalista arriva dopo leche in questi giorni si sono abbattute contro Spagna e Italia, e mentre a Baku è in corso la Cop29 sul clima. “Non possiamo più accettare che a pagare il prezzo degli eventi climatici estremi siano le persone che vedono la loro vita e il loro futuro messi in pericolo, mentre i giganti dei combustibili fossili continuano a fare profitti record con il loro business distruttivo” ha dichiarato Federico Spadini, della campagna Clima diItalia.