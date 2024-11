Ilgiornaleditalia.it - Rodia (Medico Lazio) "Per quello che sappiamo su Dia falso allarme"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Così dallo staff biancoceleste sul caso di malaria che avrebbe colpito il giocatore in Nazionale ROMA - "Dia? Perchesi tratta di un, aspettiamo che torni per poterlo valutare ed eventualmente inserirlo in gruppo. Bisogna un attimo calarsi nella realtà del continente i