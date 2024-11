Panorama.it - Rockets: viaggio alla riscoperta dello space rock

Hanno precorso i tempi i, una band spesso sottovalutata dcritica, ma che negli anni Settanta e Ottanta ha messo le basi per il sound del "French Touch", facendo dialogare l'attitudinee il progressive con la disco music e l'elettronica e creando un'immagine ben definita grazie ai volti argentati e ai costumi spaziali. A chiudere il cerchio un'imponente coreografia live, assolutamente unica nel suo genere, con laser, fumi, effetti speciali e un'astronave sul palco. Per questa ragione vi consigliamo un riascolto di album seminali come il primo leggendario "disco verde", On the Road Again, Plasteroid o Galaxy. Riscoprire questi dischi cult del gruppo francese significa anche comprendere l'origine di fenomeni come i Daft Punk. Della band degli inizi è rimasto il tastierista Fabrice Quagliotti accompagnato da Rosaire Riccobono (basso), Gianluca Martino (chitarra), Eugenio Mori (batteria) e Fabri Kiarelli (voce).