Rinnovare senza ristrutturare | la rivoluzione green di DOMIA AGB per gli hotel

(Adnkronos) - Una soluzione di domotica avanzata pensata per trasformare le camere d'albergo in spazi automatizzati, sicuri e altamente efficienti dal punto di vista energetico, realizzabile in pochi giorni. Sergio Bianco: «Un intervento rapido e conveniente perdi ogni dimensione, che può essere realizzato ricorrendo ad agevolazioni pubbliche».Padova 18.11.2024.unper migliorarne l'efficienza energetica può trasformarsi in un vero e proprio incubo per gli albergatori. Lavori strutturali estesi, demolizione di interi piani, disagi per gli ospiti e tempi lunghi sono spesso i principali ostacoli. Inoltre, i costi elevati e le necessità logistiche per il rinnovo di impianti complessi rendono questi interventi difficili da realizzare, scoraggiando i proprietari a fare il passo verso l'automazione e la sostenibilità.