Rifiuti pericolosi, Carabinieri sequestrano attività

Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, nell’ambito di controlli volti alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, hanno denunciato un artigiano ritenuto responsabile di gestione illecita died abusivismo edilizio.Nello specifico, i militari operanti, in sinergia con i colleghi dell’Arma competente per territorio, hanno accertato che nel Comune di Avella, il titolare dell’aveva stoccato su un’area esterna ai locali ove si svolgeva l’imprenditoriale,specialie non, provenienti dalla lavorazione.Dai successivi accertamenti svolti dai, è emerso che ierano accumulati in manufatti di ferro ancorati al suolo, risultati abusivi. Alla luce dell’evidenze emerse, il presunto responsabile è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria e l’area è stata sottoposta a sequestro.