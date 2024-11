Napolitoday.it - "Ridatemi Sara e Aurora". Le urla strazianti della madre delle due sorelle morte nell'esplosione|VIDEO

"Non se lo meritavano le figlie mie. Hanno fatto la finemosche.". Sono ledue giovaniche hanno perso la vita nel pomeriggio'esplosione avvenuta in una fabbrica abusiva di fuochi d'artificio in via Patacca 94 a Ercolano.