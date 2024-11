Inter-news.it - Reijnders lancia la sfida: «Scudetto? Non penso sia troppo tardi!»

crede ancora nella lotta per lo, nonostante il Milan si trovi a sette punti dall’Inter e a otto dal Napoli.OTTIMISMO – Tijjani, insieme ai giocatori dell’Inter Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, ha raggiunto i quarti di finale di Nations League. Il centrocampista rossonero, raggiunto dal sito Gianluca Di Marzio.com, è stato interpellato sulle cose di Serie A, tra cui la lotta per lo. Nonostante il Diavolo, disti sette lunghezze dall’Inter e otto dal Napoli capolista,crede ancora sul Milan campione d’Italia. Le sue parole: «Nonsiaper lo. Ci sono poche squadre in pochi punti. Il Milan sta evolvendo come squadra e le cose miglioreranno. Ora la Bosnia e poi l’attenzione si sposterà di nuovo sul Milan: dobbiamo migliorare in campionato, sono fiducioso per la partita contro la Juventus».