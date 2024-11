Genovatoday.it - Regione, ecco la giunta di Bucci: i nomi degli assessori

Leggi su Genovatoday.it

È in corso la presentazione delladel nuovo presidente dellaMarco. Come anticipato alla vigilia, glisono sette e non ci sono stati particolari colpi di scena rispetto a quanto anticipato, ma c'è la novità del consigliere delegato.La Sanità a Nicolò.