Regionali i primi exit poll | testa a testa in Umbria tra Tesei e Proietti in Emilia Romagna avanti De Pascale

insecondo il primodi Opinio Italia per la Rai. Stando a questa prima rilevazione la candidata del centrodestra Donatellasi atsu un forchetta tra il 46,5%% e il 50,5%, mentre la candidata del centrosinistra Stefaniaè data tra il 46% e il 50%. Inlo stesso consorzio dà inil candidato del centrosinistra Michele Decon un forchetta tra il 53% e il 57%, mentre il candidato del centrodestra Elena Ugolini è tra il 39% e il 43%.In, oltre a Donatellae Stefania, erano candidati anche Marco Rizzo per Democrazia Sovrana e Popolare e Alternativa Riformista, dato tra lo zero e il 2%, il consigliere comunale di Magione Elia Fiorini, Martina Leonardi per Potere al popolo, Partito comunista italiano e altre sigle della sinistra radicale, Giuseppe Paolone con Forza del popolo, Moreno Pasquinelli con Fronte del dissenso, Fabrizio Pignalberi con Quinto polo e Giuseppe Tritto con Umani insieme liberi.