Salernotoday.it - Raid in un centro sportivo a Sarno: rubati soldi ed attrezzature

Ladri in azione, la scorsa notte, in Via Nuova Lavorate a, dove hanno fatto irruzione all’interno delVitalica. La dinamicaSecondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero rotto una finestra ed una porta per rubare il registratore di cassa e molti strumenti.