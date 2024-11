Ilrestodelcarlino.it - Qui Umbria. Testa a testa finale. Tesei-Proietti

In sedici ore di apertura dei seggi, cioè fino a ieri sera alle 23, era andato a votare poco più di un umbro su tre fra i 701.367 aventi diritto. Nelle mille sezioni della regione la percentuale era del 37,79%. Vale a dire che solo poco più di un terzo degli umbri aveva deciso di scegliere il nuovo presidente della Regione e i venti eletti che andranno a comporre il Consiglio regionale di Palazzo Cesaroni a Perugia. Un dato parziale, ovviamente, ma che impone una prima riflessione: la campagna elettorale di Stefania, centrosinistra, è stata improntata soprattutto sulla mobilitazione degli umbri, sulla volontà di cambiamento in particolare per difendere la sanità pubblica. Mentre quella di Donatella, presidente uscente e candidata del centrodestra, è stata più ’conservatrice’, seguendo la linea di continuità del lavoro svolto nei cinque anni di governo.