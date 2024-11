Fanpage.it - Quanto sono salite le tasse sui rifiuti e dove si paga di più, la classifica delle città

La tassa suiè un'incombenza che tocca a tutti, ma il prezzo non è uguale in tutta Italia. Tra una Regione e l'altra, e tra unae l'altra, ci posessere differenze molto significative. Nel 2024 in media è costata 329 euro a famiglia, il 2,6% in più del 2023. La spesa più alta è a Catania, quella più bassa a Trento.