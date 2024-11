Liberoquotidiano.it - "Quando gioco con la Serbia...": Dusan Vlahovic, la frecciata è tutta per Thiago Motta

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il ritorno con la Nazionale serva.è tornato a vestire la maglia del suo Paese dopo due mesi di assenza, in occasione della gara di Nations League pareggiata 1-1 sul campo della Svizzera. L'attaccante bianconero non ha segnato, ma ha servito l'assist per il gol di Terzic restando in campo per tutti i 90'. Al termine del match ha poi commentato la sua prestazione, parlando di come sia differente giocare in Nazionale e nel suo club attuale: la Juventus. "Sono contento per la reazione della squadra, non era facile contro questa Svizzera — le sue parole —. Non ho segnato? Sì, ma non mi preoccupo: la cosa più importante è il risultato della squadra". Poi una parola sul 4-4-2 della, in coppia con Mitrovic - ha proseguito così: "È più semplice per me giocare insieme a un altro attaccante, specie se forte come Mitrovic — ha aggiunto —.