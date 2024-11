Trentotoday.it - Qualità della vita, Trento bene (ma non benissimo)

Leggi su Trentotoday.it

È uscita l’indagine sulladel 2024 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta alla 26esima edizione. Il Trentino Alto Adige, anche in questa edizione, si conferma nella top five per quanto riguarda la