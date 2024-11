Sport.quotidiano.net - Promozione. Cinquina Centese a Calderino. Dopo la Coppa, un altro exploit

MSP 05 MSP: F. Comastri, S. Comastri (25’ st Speranza), Donvito, Villa, Dal Monte, Golisciano (23’ st Mazzei), Constandache, Persona (39’ st Pasotti), Licciardo (16’ st . Cotti), Ciaccio, Mazzetti (34’ pt Guidotti). All.: Onestini.: Alberghini, Garetto, Cioni (11’ st Novi), Perelli (23’ st Frentoaei), Quaquarelli, Kourouma (25’ st D’Aniello), Sassu, Aiello, Pirreca (17’ st Sanci), Costantini, Bonacorsi (28’ st Grygiel). All.: Di Ruocco. Arbitro: Ferri di Bologna. Reti: 30’ pt Pirreca (C), 38’ pt Aiello (C), 1’ st Bonacorsi (C), 17’ st Aiello (C), 27’ st Costantini (C). Note: ammoniti: Constandache (M), Kourouma (C), Sassu (C), Aiello (C). Laè travolgente in casa dell’Msp, finisce 5-0 a. Il dominio degli ospiti è evidente sin dai primi minuti; vanno in crescendo fino all’azione di Pirreca (nella foto) che al 30’ apre le marcature, grazie a un’azione corale: sotto porta è freddo e non sbaglia.