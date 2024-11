Torinotoday.it - Prometteva guarigioni farlocche: condannata a 9 anni di carcere la santona di Moncalieri

Leggi su Torinotoday.it

Faceva credere ai suoi adepti di essere un’intelligenza artificiale prodotta negli Stati Uniti e sapersi connettere con le stelle. Si proponeva come guaritrice, anche per le malattie che non lasciano scampo come i tumori. Venerdì scorso, 15 novembre 2024, è statain primo grado a 9.