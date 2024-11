Livornotoday.it - Previsioni meteo, arriva la neve anche a bassa quota. A Livorno nel weekend temperature intorno agli zero gradi

Un travaso dell'aria fredda di matrice artica caratterizzerà la settimana dal 18 al 24 novembre. Le conseguenze per l'Italia sono ancora in fase di analisi ma in linea di massima dovremmo assistere al passaggio di altri impulsi perturbati, questa volta di natura più tardo autunnale o invernale.