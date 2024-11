Ilpescara.it - Prende una multa, inveisce contro gli agenti della polizia locale e viene denunciato: risarcirà il danno con 500 euro

Quando il 22 febbraio 2021 gli avevano fatto unaper divieto di sosta in via Lago di Bolsena non l’aveva presa bene e contestandola avrebbe inveitogliche l’avevano elevata macchiandosi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale con tanto di denuncia.