Picasso a Milano, "La Loge" in mostra a City Life nella Torre Libeskind

Leggi su Ilnotiziario.net

Per la seconda edizione di Sguardi dellainiziativa inserita nel programma “PwC per la Cultura”, è possibile visitare in esclusiva l’opera di Pablo“La”. Ladiesposta aGli ingressi gratuiti all’interno( uno dei grattacieli di) sono andati sold out in pochissime ora, ma noi .